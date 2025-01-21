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Макдэвид дисквалифицирован на три матча за удар в голову и пропустит игру с «Вашингтоном»

Макдэвид дисквалифицирован на три матча за удар в голову и пропустит игру с «Вашингтоном»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид был дисквалифицирован на три матча без сохранения заработной платы за удар клюшкой нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда во время матча регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В соответствии с условиями Коллективного трудового соглашения, деньги, которые будут удержаны у форварда, будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

Макдэвид пропустит матчи регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз», «Ванкур Кэнакс» и «Баффало Сэйбрз».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Макдэвид провёл 43 матча, в которых набрал 65 (20+45) очков.

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