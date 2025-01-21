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Гол и передача Дорофеева не помогли «Вегасу» избежать поражения в матче с «Сент-Луисом»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Основное время встречи завершилось со счётом 4:4. Гости одержали победу в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей голами отметились Брэйден Шенн, Натан Уокер, Джейк Нейборс и Кэм Фаулер. За «Вегас» отличились Томаш Гертл, Бретт Хауден, Джек Айкел и российский нападающий Павел Дорофеев, также записавший на свой счёт результативную передачу. Форварду «Блюз» Павелу Бучневичу тоже удалось оформить ассист.

В следующем матче команды также проведут очную встречу, однако игра состоится на домашней арене «Сент-Луиса».

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