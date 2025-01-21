«Это большое испытание». Тренер «Вашингтона» — о предстоящем матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящем матче с «Эдмонтон Ойлезр» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Это великолепное испытание для нашей команды. И я рад, потому что всякий раз, когда играешь против финалиста Кубка Стэнли, команды с их рекордом, их игроками, их успехами в прошлом и в этом сезоне, это большое испытание. И в такие моменты хочется увидеть, как наши ребята и наша команда проявят себя. Мне как тренеру будет интересно наблюдать за этим», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».
Матч между «Эдмонтоном» и «Вашингтоном» состоится в ночь на 22 января, начало 5:00 мск.
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