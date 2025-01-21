Кирилл Марченко стал третьим россиянином, сумевшим набрать 50+ очков в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом — 3:1.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Это результативное действие стало для форварда «мундиров» 50-м в нынешнем сезоне НХЛ. В активе Кирилла стало 50 (18+32) очков в 47 матчах текущей регулярки НХЛ.

Таким образом Марченко стал третьим россиянином, кому покорилась эта отметка в сезоне НХЛ-2024/2025. Ранее 50+ очков набрали нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (68) и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (50), который на данный момент не принимает участие в матчах НХЛ из-за травмы.