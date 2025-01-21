Кирилл Марченко стал третьим россиянином, сумевшим набрать 50+ очков в этом сезоне НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом — 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Джонсон (Марченко, Воронков) – 04:52 (pp) 1:1 Хорват (Барзал, Пелеч) – 20:43 2:1 Хольмстрём – 22:57 (sh) 3:1 Хорват (Барзал, Добсон) – 25:47 (pp)
В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Это результативное действие стало для форварда «мундиров» 50-м в нынешнем сезоне НХЛ. В активе Кирилла стало 50 (18+32) очков в 47 матчах текущей регулярки НХЛ.
Таким образом Марченко стал третьим россиянином, кому покорилась эта отметка в сезоне НХЛ-2024/2025. Ранее 50+ очков набрали нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (68) и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (50), который на данный момент не принимает участие в матчах НХЛ из-за травмы.
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