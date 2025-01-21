Павел Дорофеев стал 4-м россиянином, забившим 20+ голов в текущем сезоне НХЛ
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В Парадайсе (США) состоялся очередной матч НХЛ между командами «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Основное время встречи завершилось со счётом 4:4. Гости одержали победу в серии послематчевых буллитов, а российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев записал в свой актив заброшенную шайбу.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Холлоуэй, Кайру) – 08:25 1:1 Гертл (Дорофеев, Теодор) – 14:09 (pp) 1:2 Уокер (Броберг, Факса) – 19:43 1:3 Нейборс (Томас, Парэйко) – 26:31 2:3 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 27:25 2:4 Фаулер (Кайру, Бучневич) – 39:29 (pp) 3:4 Айкел (Теодор, Пьетранджело) – 56:50 4:4 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 59:30 4:5 Шенн – 65:00
Эта шайба стала для россиянина 20-й в текущем сезоне регулярки. Он стал четвёртым хоккеистом из России, которому удалось забить 20+ голов в этом сезоне. 23 гола в своём активе имеет Кирилл Капризов из «Миннесоты», по 21 шайбе забросили Никита Кучеров из «Тампы» и Александр Овечкин из «Вишингтгна».
Напомним, также в сегодняшнем матче на счету Дорофеева результативный пас.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ
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