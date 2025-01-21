Павел Дорофеев стал 4-м россиянином, забившим 20+ голов в текущем сезоне НХЛ

В Парадайсе (США) состоялся очередной матч НХЛ между командами «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Основное время встречи завершилось со счётом 4:4. Гости одержали победу в серии послематчевых буллитов, а российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев записал в свой актив заброшенную шайбу.

Эта шайба стала для россиянина 20-й в текущем сезоне регулярки. Он стал четвёртым хоккеистом из России, которому удалось забить 20+ голов в этом сезоне. 23 гола в своём активе имеет Кирилл Капризов из «Миннесоты», по 21 шайбе забросили Никита Кучеров из «Тампы» и Александр Овечкин из «Вишингтгна».

Напомним, также в сегодняшнем матче на счету Дорофеева результативный пас.

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