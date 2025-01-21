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40-летний Флёри повторил ещё один вратарский рекорд НХЛ, ранее принадлежавший Бродо

40-летний Флёри повторил ещё один вратарский рекорд НХЛ, ранее принадлежавший Бродо
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Эгрен, Годро) – 12:18     1:1 Маккиннон (Жирар) – 38:52     1:2 Тренин (Иржичек, Эгрен) – 42:08     1:3 Фэйбер (Хартман, Миддлтон) – 43:43    

Ворота «дикарей» в этом матче защищал ветеран НХЛ Марк-Андре Флёри. 40-летний голкипер парировал 26 бросков из 27 и одержал 10-ю победу в нынешнем сезоне, благодаря чему повторил ещё один вратарский рекорд НХЛ, ранее единолично принадлежавший другой легенде лиги Мартину Бродо.

Канадский голкипер сегодня стал всего вторым вратарём в истории североамериканской лиги, кому удалось провести 20 сезонов в НХЛ с 10+ выигранными матчами. Напомним, по словам самого Флёри, этот сезон является для него последним в НХЛ.

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