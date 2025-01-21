40-летний Флёри повторил ещё один вратарский рекорд НХЛ, ранее принадлежавший Бродо

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Ворота «дикарей» в этом матче защищал ветеран НХЛ Марк-Андре Флёри. 40-летний голкипер парировал 26 бросков из 27 и одержал 10-ю победу в нынешнем сезоне, благодаря чему повторил ещё один вратарский рекорд НХЛ, ранее единолично принадлежавший другой легенде лиги Мартину Бродо.

Канадский голкипер сегодня стал всего вторым вратарём в истории североамериканской лиги, кому удалось провести 20 сезонов в НХЛ с 10+ выигранными матчами. Напомним, по словам самого Флёри, этот сезон является для него последним в НХЛ.