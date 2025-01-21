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Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 21 января 2025, счёт 3:1, регулярный чемпионат НХЛ

Ассисты Марченко и Воронкова не помогли «Коламбусу» одержать победу над «Айлендерс»
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Сегодня, в ночь с 20 на 21 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Джонсон (Марченко, Воронков) – 04:52 (pp)     1:1 Хорват (Барзал, Пелеч) – 20:43     2:1 Хольмстрём – 22:57 (sh)     3:1 Хорват (Барзал, Добсон) – 25:47 (pp)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились шведский нападающий Симон Хольмстрём и канадский форвард Бо Хорват, оформивший в этой встрече дубль.

У «Коламбуса» единственный забитый гол на счету канадского нападающего Кента Джонсона. Россияне Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков в этом матче отметились результативными передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Айлендерс» дома сыграет с «Филадельфией Флайерз» 25 января. «Коламбус» продолжит выездную серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 23 января.

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