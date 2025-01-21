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Ассисты Марченко и Воронкова не помогли «Коламбусу» одержать победу над «Айлендерс»

Сегодня, в ночь с 20 на 21 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились шведский нападающий Симон Хольмстрём и канадский форвард Бо Хорват, оформивший в этой встрече дубль.

У «Коламбуса» единственный забитый гол на счету канадского нападающего Кента Джонсона. Россияне Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков в этом матче отметились результативными передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Айлендерс» дома сыграет с «Филадельфией Флайерз» 25 января. «Коламбус» продолжит выездную серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 23 января.