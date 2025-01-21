Никита Кучеров вышел на второе место гонки бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился результативным пасом в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», проходящим на данный момент. Во встрече проходит третий период, «Торонто» ведёт со счётом 4:3.

Эта результативная передача позволила Кучерову выйти на второе место гонки бомбардиров текущего сезона регулярки. На его счету теперь 69 очков (21+49). Столько же очков (33+36) у Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом, они с Кучеровым делят второе место бомбардирского списка.

Первую строчку занимает Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», у которого 74 (18+56) очков.

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