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Никита Кучеров вышел на второе место гонки бомбардиров сезона НХЛ

Никита Кучеров вышел на второе место гонки бомбардиров сезона НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился результативным пасом в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», проходящим на данный момент. Во встрече проходит третий период, «Торонто» ведёт со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Мэттьюс (Нис, Экман-Ларссон) – 04:06     2:0 Нюландер (Райлли, Лоренц) – 33:45     2:1 Пол (Рэддиш, Пойнт) – 36:07     3:1 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 39:37     3:2 Рэддиш (Хедман, Кучеров) – 48:07     4:2 Нис (Марнер, Макманн) – 50:09 (pp)     4:3 Пол (Хагель, Хедман) – 52:05 (pp)     5:3 Марнер – 58:55    

Эта результативная передача позволила Кучерову выйти на второе место гонки бомбардиров текущего сезона регулярки. На его счету теперь 69 очков (21+49). Столько же очков (33+36) у Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом, они с Кучеровым делят второе место бомбардирского списка.

Первую строчку занимает Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», у которого 74 (18+56) очков.

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