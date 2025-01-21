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«Торонто» обыграл «Тампу» в НХЛ. Кучеров отметился результативным пасом

«Торонто» обыграл «Тампу» в НХЛ. Кучеров отметился результативным пасом
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В ночь с 20 на 21 января на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре со счётом 5:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Мэттьюс (Нис, Экман-Ларссон) – 04:06     2:0 Нюландер (Райлли, Лоренц) – 33:45     2:1 Пол (Рэддиш, Пойнт) – 36:07     3:1 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 39:37     3:2 Рэддиш (Хедман, Кучеров) – 48:07     4:2 Нис (Марнер, Макманн) – 50:09 (pp)     4:3 Пол (Хагель, Хедман) – 52:05 (pp)     5:3 Марнер – 58:55    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив сегодня записали Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Мэтт Нис, на счету которого дубль, а также Митчелл Марнер.

У гостей в сегодняшней встрече забивали Ник Пол, отличившийся дублем, и Даррен Рэддиш. В активе российского форварда Никиты Кучерова результативная передача.

«Торонто» идёт вторым на Востоке с 62 очками. «Тампа» занимает 6-е место, у них 53 балла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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