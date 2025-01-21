Остон Мэттьюс вышел на чистое третье место в истории «Торонто» по матчам с 2+ очками

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.

В составе победителей 2 (1+1) очками отметился нападающий Остон Мэттьюс. Проводящий всю карьеру в НХЛ американский форвард сыграл 202-й матч, в котором ему удалось набрать больше одного очка. Благодаря этому Мэттьюс вышел на чистое третье место в истории «Торонто» по матчам с 2+ очками, превзойдя показатель Дэйва Кеона (201).

Клубный рекорд принадлежит известному в прошлом шведскому нападающему Матсу Сундину (274), второе место занимает канадец Дэррил Ситтлер (244).