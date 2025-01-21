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Остон Мэттьюс вышел на чистое третье место в истории «Торонто» по матчам с 2+ очками

Остон Мэттьюс вышел на чистое третье место в истории «Торонто» по матчам с 2+ очками
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Мэттьюс (Нис, Экман-Ларссон) – 04:06     2:0 Нюландер (Райлли, Лоренц) – 33:45     2:1 Пол (Рэддиш, Пойнт) – 36:07     3:1 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 39:37     3:2 Рэддиш (Хедман, Кучеров) – 48:07     4:2 Нис (Марнер, Макманн) – 50:09 (pp)     4:3 Пол (Хагель, Хедман) – 52:05 (pp)     5:3 Марнер – 58:55    

В составе победителей 2 (1+1) очками отметился нападающий Остон Мэттьюс. Проводящий всю карьеру в НХЛ американский форвард сыграл 202-й матч, в котором ему удалось набрать больше одного очка. Благодаря этому Мэттьюс вышел на чистое третье место в истории «Торонто» по матчам с 2+ очками, превзойдя показатель Дэйва Кеона (201).

Клубный рекорд принадлежит известному в прошлом шведскому нападающему Матсу Сундину (274), второе место занимает канадец Дэррил Ситтлер (244).

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