Митчелл Марнер установил новый рекорд «Торонто», превазойдя достижение Бёрье Сальминга

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.

В составе победителей 3 (1+2) очками отметился нападающий Митчелл Марнер. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Торонто» канадский форвард сегодня провёл 123-й матч в североамериканской лиге, в котором ему удалось сделать больше одной результативной передачи.

Благодаря этому Марнер вышел на чистое первое место по этому показателю в истории «Торонто», установив новый клубный рекорд. Канадский форвард превзошёл показатель легендарного шведского защитника Бёрье Сальминга, на счету которого 122 матча с двумя и более результативными передачами.