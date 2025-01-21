Митчелл Марнер установил новый рекорд «Торонто», превазойдя достижение Бёрье Сальминга
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Мэттьюс (Нис, Экман-Ларссон) – 04:06 2:0 Нюландер (Райлли, Лоренц) – 33:45 2:1 Пол (Рэддиш, Пойнт) – 36:07 3:1 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 39:37 3:2 Рэддиш (Хедман, Кучеров) – 48:07 4:2 Нис (Марнер, Макманн) – 50:09 (pp) 4:3 Пол (Хагель, Хедман) – 52:05 (pp) 5:3 Марнер – 58:55
В составе победителей 3 (1+2) очками отметился нападающий Митчелл Марнер. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Торонто» канадский форвард сегодня провёл 123-й матч в североамериканской лиге, в котором ему удалось сделать больше одной результативной передачи.
Благодаря этому Марнер вышел на чистое первое место по этому показателю в истории «Торонто», установив новый клубный рекорд. Канадский форвард превзошёл показатель легендарного шведского защитника Бёрье Сальминга, на счету которого 122 матча с двумя и более результативными передачами.
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