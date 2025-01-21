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Овечкин примерил краги Гретцки и сфотографировался с клюшкой легендарного канадца

Овечкин примерил краги Гретцки и сфотографировался с клюшкой легендарного канадца
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил музей «Эдмонтон Ойлерз» накануне матча регулярного чемпионата НХЛ. Форвард примерил краги Уэйна Гретцки и сфотографировался с клюшкой легендарного канадца.

Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»

«Когда находишься в Эдмонтоне на исторической погоне, важно отдать дань уважения Великому», — написано на официальной странице «Вашингтона» в соцсети X. Также Овечкин сфотографировался с джерси Гретцки.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 874 гола, в то время как у Гретци — 894 шайбы.

Завтра, 22 января в 5:00 мск начнётся матч «Эдмонтон» — «Вашингтон» в рамках регулярки НХЛ.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

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