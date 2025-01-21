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Павел Дорофеев стал четвёртым в истории «Вегаса» по скорости достижения 40+ голов за клуб

Павел Дорофеев стал четвёртым в истории «Вегаса» по скорости достижения 40+ голов за клуб
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Основное время встречи завершилось со счётом 4:4. Гости одержали победу в серии послематчевых буллитов (5:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Холлоуэй, Кайру) – 08:25     1:1 Гертл (Дорофеев, Теодор) – 14:09 (pp)     1:2 Уокер (Броберг, Факса) – 19:43     1:3 Нейборс (Томас, Парэйко) – 26:31     2:3 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 27:25     2:4 Фаулер (Кайру, Бучневич) – 39:29 (pp)     3:4 Айкел (Теодор, Пьетранджело) – 56:50     4:4 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 59:30     4:5 Шенн – 65:00    

За «Вегас» отличились Томаш Гертл, Бретт Хауден, Джек Айкел и российский нападающий Павел Дорофеев, также записавший на свой счёт результативную передачу. Проводящий всю карьеру в НХЛ за «Голден Найтс» Дорофеев сыграл 114-й матч в североамериканской лиге, сумев достичь отметки в 40 заброшенных шайб.

Таким образом Дорофеев стал четвёртым в истории «Вегаса» по скорости достижения 40+ голов за клуб. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Вильяму Карлссону (76 матчей на 40 голов), второе место занимает Джек Айкел (91), топ-3 замыкает Макс Пасиоретти (110).

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