Павел Дорофеев стал четвёртым в истории «Вегаса» по скорости достижения 40+ голов за клуб

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Основное время встречи завершилось со счётом 4:4. Гости одержали победу в серии послематчевых буллитов (5:4 Б).
За «Вегас» отличились Томаш Гертл, Бретт Хауден, Джек Айкел и российский нападающий Павел Дорофеев, также записавший на свой счёт результативную передачу. Проводящий всю карьеру в НХЛ за «Голден Найтс» Дорофеев сыграл 114-й матч в североамериканской лиге, сумев достичь отметки в 40 заброшенных шайб.
Таким образом Дорофеев стал четвёртым в истории «Вегаса» по скорости достижения 40+ голов за клуб. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Вильяму Карлссону (76 матчей на 40 голов), второе место занимает Джек Айкел (91), топ-3 замыкает Макс Пасиоретти (110).
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