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Стали известны новые подробности срыва обмена Миллера из «Ванкувера» в «Рейнджерс»

Стали известны новые подробности срыва обмена Миллера из «Ванкувера» в «Рейнджерс»
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Стали известны подробности несостоявшегося обмена нападающего «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллера в «Нью-Йорк Рейнджерс».

По данным издания The Athletic, «Кэнакс» получили бы в сделке чешского форварда Филиппа Хитила, американского защитника Райана Линдгрена и драфт-пики, в том числе выбор в первом раунде.

Из-за данной ситуации форвард «Ванкувера» должен был пропустить матч регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2), но сделка была отложена, и он вышел на лёд.

Утверждается, что камнем преткновения в переговорах стали параметры защиты пика первого раунда для «Рейнджерс» (например, клубы могли договориться, что если выбор окажется в топ-10, то останется у нью-йоркцев, а к канадскому клубу в этом случае перейдёт пик следующего года).

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