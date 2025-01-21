НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 января
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Сегодня, 21 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Куинн (Пауэр, Кребс) – 05:07 1:1 Хэйден (Стивенс, Эванс) – 05:34 2:1 Стивенсон – 11:06 3:1 Бенирс (Стивенсон, Данн) – 26:41 (pp) 3:2 Цукер (Далин, Томпсон) – 29:31 (pp) 3:3 Томпсон (Самуэльссон, Кребс) – 35:38 4:3 Олексяк (Райт, Макканн) – 36:34 5:3 Ларссон (Макканн, Толванен) – 50:25 5:4 Так (Цукер, Козенс) – 58:39 6:4 Макканн (Олексяк, Ларссон) – 58:56
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Холлоуэй, Кайру) – 08:25 1:1 Гертл (Дорофеев, Теодор) – 14:09 (pp) 1:2 Уокер (Броберг, Факса) – 19:43 1:3 Нейборс (Томас, Парэйко) – 26:31 2:3 Хауден (Теодор, Макнэбб) – 27:25 2:4 Фаулер (Кайру, Бучневич) – 39:29 (pp) 3:4 Айкел (Теодор, Пьетранджело) – 56:50 4:4 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 59:30 4:5 Шенн – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Мэттьюс (Нис, Экман-Ларссон) – 04:06 2:0 Нюландер (Райлли, Лоренц) – 33:45 2:1 Пол (Рэддиш, Пойнт) – 36:07 3:1 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 39:37 3:2 Рэддиш (Хедман, Кучеров) – 48:07 4:2 Нис (Марнер, Макманн) – 50:09 (pp) 4:3 Пол (Хагель, Хедман) – 52:05 (pp) 5:3 Марнер – 58:55
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Джонсон (Марченко, Воронков) – 04:52 (pp) 1:1 Хорват (Барзал, Пелеч) – 20:43 2:1 Хольмстрём – 22:57 (sh) 3:1 Хорват (Барзал, Добсон) – 25:47 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Курашев (Донато, Кревьер) – 09:46 2:0 Бертуцци (Джонс) – 16:55 2:1 Джарвис – 21:25 (sh) 2:2 Котканиеми (Робинсон, Славин) – 27:26 3:2 Донато (Холл, Курашев) – 39:41 3:3 Стаал (Мартинук, Орлов) – 53:37 3:4 Ахо (Нечас, Славин) – 60:59
Две игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Мяяття (Шмальц, Келлер) – 36:00 2:0 Кули (Хэйтон) – 39:42 3:0 Хэйтон (Доан, Стенлунд) – 44:53 4:0 Маччелли (Доан, Хэйтон) – 48:04 4:1 Нидеррайтер (Элерс, Шайфли) – 48:32 4:2 Демело (Элерс, Сэмберг) – 51:48 5:2 Келлер (Шмальц) – 57:55
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз – 10:09 (pp) 0:2 Кросби (Грызлик, Бовиллье) – 14:09 0:3 Малкин (Томасино, Петтерссон) – 28:26 1:3 Кемпе (Копитар, Спенс) – 36:02 (pp) 1:4 Гласс (Хейз, Пикеринг) – 39:00
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 67 очков после 46 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 65 очками после 47 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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