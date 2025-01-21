Малкин забросил 507-ю шайбу в НХЛ и вышел на 44-е место по голам в истории лиги
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шайбу. Встреча продолжается в данный момент. После второго периода счёт 4:1 в пользу «пингвинов».
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз – 10:09 (pp) 0:2 Кросби (Грызлик, Бовиллье) – 14:09 0:3 Малкин (Томасино, Петтерссон) – 28:26 1:3 Кемпе (Копитар, Спенс) – 36:02 (pp) 1:4 Гласс (Хейз, Пикеринг) – 39:00
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин забросил свою 507-ю шайбу в НХЛ и вышел на 44-е место по голам в истории, сравнявшись с Жаном Беливо. Напомним, рекорд на данный момент принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (874).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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