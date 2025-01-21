Малкин забросил 507-ю шайбу в НХЛ и вышел на 44-е место по голам в истории лиги

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шайбу. Встреча продолжается в данный момент. После второго периода счёт 4:1 в пользу «пингвинов».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин забросил свою 507-ю шайбу в НХЛ и вышел на 44-е место по голам в истории, сравнявшись с Жаном Беливо. Напомним, рекорд на данный момент принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (874).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.