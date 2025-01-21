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Спенсер Карбери оценил игру «Вашингтона» в текущем сезоне

Спенсер Карбери оценил игру «Вашингтона» в текущем сезоне
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру столичного клуба в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Мы счастливы, и ребята должны гордиться тем, где мы находимся в этом сезоне. Мы продолжим строить и продолжим работать. Команда проделала хорошую работу. «Вашингтон» поставил себя в действительно хорошее положение, и теперь нам нужно продолжать в том же духе на этом последнем небольшом отрезке перед перерывом на Турнир четырёх наций. Затем, когда мы вернёмся, мы будем полны энергии и готовы выйти на финишный отрезок регулярки», — приводит слова Карбери сайт Национальной хоккейной лиги.

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