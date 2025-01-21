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Сидни Кросби высказался о дисквалификации Коннора Макдэвида за удар в голову

Сидни Кросби высказался о дисквалификации Коннора Макдэвида за удар в голову
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал дисквалификацию на три матча лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида за удар в голову нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда.

«Я не могу точно сказать, чем именно он бил по лицу — перчаткой или клюшкой. С того ракурса, который был доступен, трудно сказать, насколько всё было плохо. Вы придираетесь к мелочам.

Иногда эмоции берут верх. Это физический вид спорта. Когда вы видите это, вы, вероятно, не замечаете девять ударов, которые получил Коннор. Это то, что никогда не попадает в лучшие моменты. Но как только вы ответите, вы попадёте во все хайлайты.

Неважно, Коннор это был или кто-то другой, но это эмоциональная игра. Иногда такое случается. Если бы обстоятельства были более спокойными, он бы, вероятно, этого не сделал. Это хоккей», — приводит слова Кросби The Athletic.

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