Расписание матчей МХЛ на 21 января 2025 года

Сегодня, 21 января, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 11:00 МСК Сахалинские Акулы Сахалинская область Не начался АКМ-Юниор Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 12:00 МСК Тайфун Приморский край Не начался Русские Витязи Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 14:00 МСК Спутник Альметьевск Не начался Ирбис Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 14:00 МСК Омские Ястребы Омск Не начался Тюменский Легион Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 15:00 МСК Белые Медведи Челябинск Не начался МХК Молот Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 17:00 МСК Снежные Барсы Астана Не начался Авто Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2025, вторник. 17:00 МСК Реактор Нижнекамск Не начался Чайка Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».