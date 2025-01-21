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Расписание матчей МХЛ на 21 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 21 января 2025 года
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Сегодня, 21 января, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Не начался
АКМ-Юниор
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Не начался
Русские Витязи
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Спутник
Альметьевск
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Не начался
Тюменский Легион
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Не начался
МХК Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

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