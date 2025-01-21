Шайбы Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» крупно победить «Лос-Анджелес» в гостях

21 января на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 5:1 одержали гости.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На 11-й минуте первого периода Кевин Хейз открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Сидни Кросби с передач Мэтта Грызлика и Энтони Бовиллье удвоил преимущество гостей.
На девятой минуте второго периода Евгений Малкин с передач Филипа Томасино и Маркуса Петтерссона сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Адриан Кемпе с передач Анже Копитара и Джордана Спенса забросил первую шайбу хозяев в игре. На последней минуте периода Коди Гласс с передач Кевина Хейза и Оуэна Пикеринга сделал счёт 4:1.
На седьмой минуте третьего игрового отрезка Энтони Бовиллье с передач Криса Летанга и Сидни Кросби довёл счёт до крупного.
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