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Лос-Анджелес Кингз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 21 января 2025, счет 1:5, НХЛ 2024-2025

Шайбы Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» крупно победить «Лос-Анджелес» в гостях
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21 января на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 5:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз – 10:09 (pp)     0:2 Кросби (Грызлик, Бовиллье) – 14:09     0:3 Малкин (Томасино, Петтерссон) – 28:26     1:3 Кемпе (Копитар, Спенс) – 36:02 (pp)     1:4 Гласс (Хейз, Пикеринг) – 39:00     1:5 Бовиллье (Летанг, Кросби) – 46:57    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 11-й минуте первого периода Кевин Хейз открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Сидни Кросби с передач Мэтта Грызлика и Энтони Бовиллье удвоил преимущество гостей.

На девятой минуте второго периода Евгений Малкин с передач Филипа Томасино и Маркуса Петтерссона сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Адриан Кемпе с передач Анже Копитара и Джордана Спенса забросил первую шайбу хозяев в игре. На последней минуте периода Коди Гласс с передач Кевина Хейза и Оуэна Пикеринга сделал счёт 4:1.

На седьмой минуте третьего игрового отрезка Энтони Бовиллье с передач Криса Летанга и Сидни Кросби довёл счёт до крупного.

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