Сидни Кросби вошёл в топ-10 НХЛ по очкам в гостевых встречах

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в гостевой встрече регулярного сезона-2024/2025 НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» отметился голом и результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби набрал 741 (280+461) очко в гостевых матчах НХЛ и поднялся на 10-е место по данному показателю, сравнявшись с Джо Сакиком. Отметим, что на девятом месте — российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (766 баллов). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 1298 очков.

21 января на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 5:1 одержали гости.