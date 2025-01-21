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Сидни Кросби вошёл в топ-10 НХЛ по очкам в гостевых встречах

Сидни Кросби вошёл в топ-10 НХЛ по очкам в гостевых встречах
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в гостевой встрече регулярного сезона-2024/2025 НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» отметился голом и результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби набрал 741 (280+461) очко в гостевых матчах НХЛ и поднялся на 10-е место по данному показателю, сравнявшись с Джо Сакиком. Отметим, что на девятом месте — российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (766 баллов). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 1298 очков.

21 января на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 5:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз – 10:09 (pp)     0:2 Кросби (Грызлик, Бовиллье) – 14:09     0:3 Малкин (Томасино, Петтерссон) – 28:26     1:3 Кемпе (Копитар, Спенс) – 36:02 (pp)     1:4 Гласс (Хейз, Пикеринг) – 39:00     1:5 Бовиллье (Летанг, Кросби) – 46:57    
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