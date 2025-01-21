Агент Ливо ответил на вопрос, может ли Джош уехать в НХЛ в следующем сезоне

Иван Ботев, агент нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, оценил игру канадского форварда и ответил на вопрос, может ли хоккеист уехать в НХЛ в следующем сезоне. Напомним, контракт лидера уфимского клуба с командой истекает 31 мая 2025 года.

— Джош — лучший легионер в КХЛ на данный момент?

— Считаю, что неправильно так говорить. В КХЛ есть очень много хороших игроков. Те же Буше, Да Коста. Думаю, скоро увидим, как после перехода в Уфу реально может выглядеть Уилсон.

— Ведёт ли Уфа переговоры о продлении контракта?

— Да, мы общаемся с руководством «Салавата». Недавно встречались в Омске, на выходных — в Уфе.

— Есть ли интерес от других клубов КХЛ?

— Да, есть. Клубы выходили на нас и обозначили свой интерес к Джошу.

— Может ли Ливо возобновить карьеру в НХЛ в следующем сезоне?

— Нет, у него есть желание как минимум на два года остаться в России, — приводит слова Ботева Metaratings.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, который в матче с «Авангардом» (4:0) оформил хет-трик и стал рекордсменом КХЛ по их количеству (4) за один регулярный чемпионат, забросил эти 12 шайб за 26 дней.