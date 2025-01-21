Расписание матчей ВХЛ на 21 января 2025 года

Сегодня, 21 января 2025 года, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 января 2025, вторник. 18:30 МСК Нефтяник Альметьевск Не начался Олимпия Кирово-Чепецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 января 2025, вторник. 19:00 МСК СКА-Нева Санкт-Петербург Не начался ХК Юнисон-Москва Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 января 2025, вторник. 19:00 МСК Барс Казань Не начался Ижсталь Ижевск Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 66 очков после 44 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК» с таким же количеством очков после 47 игр. Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, на счету которого 65 очков в 46 встречах.

Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 44 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.