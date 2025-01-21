Расписание матчей ВХЛ на 21 января 2025 года
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Сегодня, 21 января 2025 года, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
Олимпия
Кирово-Чепецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 января 2025, вторник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Барс
Казань
Не начался
Ижсталь
Ижевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Не начался
Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 66 очков после 44 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК» с таким же количеством очков после 47 игр. Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, на счету которого 65 очков в 46 встречах.
Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 44 матчей.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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