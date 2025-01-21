Маслов: сборная должна выступать в интересах России, а не в интересах какого-то тренера

Легендарный казанский хоккеист, заслуженный тренер России Геннадий Маслов высказался об игре «России 25» на Кубке Первого канала и раскритиковал формирование состава национальной команды.

«Россия 25» на Кубке Первого канала победила Беларусь, Казахстан и сборную легионеров. Нормальные эти сборные? Мне кажется, нет. И под них у нас собрали странную команду. Ведь можно было взять по-настоящему лучших игроков, но у нас кто-то с кем-то поругался, кто-то не хочет ехать, этот обижен на того. Почему не вызвали Никиту Гусева, который сейчас лучший бомбардир КХЛ?

Мы должны выступать в интересах России, а не в интересах какого-то тренера. Сборная – это знамя нашего спорта, лицо хоккея! Если команда не верит в тренера, то она ничего не выиграет. Чтобы добиваться больших результатов, нужно быть единым кулаком.

Если ставишь определённую цель, то нужно работать всем в одной связке. Все обиды, которые якобы есть, – это всё дешёвые отговорки. Игроки могут поругаться между собой, но завтра они помирятся. А таить злобу на кого-то – это неправильно. Да, Гусев ушёл из СКА пару лет назад, но это не должно быть причиной его невызова в сборную», — приводит слова Маслова «БИЗНЕС Online».