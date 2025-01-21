Кросби вышел на 5-е место в НХЛ по победным голам в составе одного клуба, лидер — Овечкин

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в гостевой встрече регулярного сезона-2024/2025 НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» отметился победной шайбой.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби забросил 94-ю победную шайбу и вышел на пятое место по данному показателю в составе одного клуба, сравнявшись с Ги Лефлёром и Стивом Айзерманом.
Рекорд лиги по победным голам в составе одной команды принадлежит российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 134 шайбы. Отметим, что до повторения рекорда НХЛ по победным шайбам Яромира Ягра (135) Овечкину осталось забросить одну шайбу.
21 января на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 5:1 одержали гости.
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