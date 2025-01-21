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Щитов назвал схожую проблему СКА и «Торпедо» в нынешнем сезоне

Щитов назвал схожую проблему СКА и «Торпедо» в нынешнем сезоне
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что СКА и «Торпедо» необходимо улучшить игру в обороне.

— Почему «Торпедо» отстаёт от лидирующей группы в Западной конференции?
— Это связано с тем, что они играют неплохо и в принципе много играют в атаке, но проблема в нестабильной игре в обороне, чтобы довести игру до победы. Им нужно лучше действовать в обороне, как и тому же СКА. Если наладят этот пункт, то игра придёт. Посмотрите, как великолепно играет «Северсталь», — приводит слова Щитова Vprognoze.

«Торпедо» набрало 50 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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