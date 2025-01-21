Щитов назвал схожую проблему СКА и «Торпедо» в нынешнем сезоне

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что СКА и «Торпедо» необходимо улучшить игру в обороне.

— Почему «Торпедо» отстаёт от лидирующей группы в Западной конференции?

— Это связано с тем, что они играют неплохо и в принципе много играют в атаке, но проблема в нестабильной игре в обороне, чтобы довести игру до победы. Им нужно лучше действовать в обороне, как и тому же СКА. Если наладят этот пункт, то игра придёт. Посмотрите, как великолепно играет «Северсталь», — приводит слова Щитова Vprognoze.

«Торпедо» набрало 50 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.