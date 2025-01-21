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Дональд Трамп вновь упомянул Александра Овечкина в своей речи

Дональд Трамп вновь упомянул Александра Овечкина в своей речи
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47-й президент США, вступивший в должность 20 января, Дональд Трамп вновь упомянул российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в своём выступлении на инаугурационном параде, состоявшемся на домашнем стадионе столичного клуба — «Кэпитал Уан-Арене».

«У вас здесь нет свободных мест. Я хочу поблагодарить владельцев этой арены, они великолепны. Мы должны поддерживать их команды, потому что они так хорошо к нам относились. У хоккейной команды всё замечательно. Овечкин… Овечкин весьма хорош, не так ли?» — заявил Трамп.

Напомним, Трамп похвалил игру Овечкина в своей речи накануне инаугурации 19 января, также на арене «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Александр Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.

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