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Бронзовый призёр Олимпийских игр оценил игру Андрея Свечникова в «Каролине»

Бронзовый призёр Олимпийских игр оценил игру Андрея Свечникова в «Каролине»
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, экс-игрок клубов НХЛ Сергей Самсонов оценил игру российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Он очень хорошо вписался в НХЛ. Возможно, некоторые считают, что Андрей должен достичь новых высот. Но «Каролина» — специфическая команда. Если посмотреть на статистику, то, за исключением Мартина Нечаса в этом сезоне, в двадцатке лучших по результативности практически никого нет.

Он очень сосредоточен на борьбе, на отборе шайбы. Иногда бывают моменты, когда ты перебарщиваешь в этом компоненте. Большинство его штрафов — это не из-за того, что он недостаточно старается, а наоборот, из-за того, что перестарался. И я бы предпочёл иметь в своей команде такого игрока, чем ленивого, который ошибается и ловит соперника, потому что не успевает за ним.

Низкая результативность «Каролины»? Поскольку Бриндамор — требовательный тренер в плане игры без шайбы, у команды есть система, которая подразумевает очень интенсивный хоккей, и часто побеждает именно за счёт этой системы. У нападающих нет свободы набирать очки и уделять мало внимания игре без шайбы», — приводит слова Самсонова RG.

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