«Канадский Овечкин». Трёхкратный олимпийский чемпион — об игре Джоша Ливо

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высоко оценил игру канадского нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, сравнив хоккеиста с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— Канадский форвард «Салавата» Ливо, сделавший четвёртый хет-трик в чемпионате и установивший рекорд КХЛ, вас удивил?

— Нет, Ливо весь сезон так ярко играет. Не случайно именно он — лучший бомбардир и снайпер чемпионата. Практически канадский Овечкин (смеётся).

Но тут похвалил бы не только Ливо, но и тренерский штаб «Салавата». Состав у команды явно не лучший в КХЛ, но тренеры нашли ключик к каждой боевой единице. Да, Ливо закрыл самую дефицитную в КХЛ позицию снайпера, но посмотрите, как грамотно выстроено его звено, где каждый — в своей роли.

Феномен Ливо — однозначно в плюс тренеру Козлову. Но это и сигнал об уровне КХЛ. Я вот в шутку сравнил Ливо с Овечкиным, но ведь наш Саша — лучший снайпер в истории НХЛ, это самый высший класс. А вот Ливо до КХЛ, я так понимаю, не блистал даже в АХЛ. При этом у нас — абсолютно лучший, что говорит об определённом уровне КХЛ. Как говорится, делайте выводы, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, который в матче с «Авангардом» (4:0) оформил хет-трик и стал рекордсменом КХЛ по их количеству (4) за один регулярный чемпионат, забросил эти 12 шайб за 26 дней.