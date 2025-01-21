Главный тренер «Реактора» дисквалифицирован на семь матчей за провокацию массовой драки

Континентальная хоккейная лига установила, что главный тренер «Реактора» Игорь Фёдоров спровоцировал хоккеистов своей команды на массовую драку во встрече с «Ирбисом». Подобные действия создают угрозу целостности проведения матчей, а также жизни и здоровью хоккеистов.

Ранее на тренера накладывались санкции за похожие нарушения в сезонах-2022/2023 и 2023/2024, в том числе дисквалификация.

В соответствии с дисциплинарным регламентом МХЛ лига приняла решение о дисквалификации главного тренера команды «Реактор» Игоря Фёдорова на период с 20 января по 5 февраля 2025 года включительно. В соответствии с календарём OLIMPBET чемпионата МХЛ срок дисквалификации составит семь матчей.

Напомним, в начале третьего периода состоялась массовая драка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. Сразу после вбрасывания на площадке начались пять потасовок. По итогам массовой драки все хоккеисты были удалены до конца матча, а вся пятёрка «Реактора» дополнительно получила по малому штрафу каждому из зачинщиков драки.