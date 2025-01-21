Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Филатов пополнил состав «Салавата Юлаева» на турнир КХЛ 3х3

Никита Филатов пополнил состав «Салавата Юлаева» на турнир КХЛ 3х3
Комментарии

Нападающий Никита Филатов вошёл в команду «Салавата Юлаева» для участия в турнире КХЛ 3х3. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

34-летний форвард выступал за уфимскую команду с 2012 по 2014 год, а также в 2018-м. Всего на счету Филатова 338 матчей в КХЛ, в которых он набрал 163 (73+90) очка.

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 6-й тур начнётся 23 января.

Материалы по теме
«Ак Барс» разгромил «Металлург» в суперигре и стал победителем 5-го тура «КХЛ 3х3»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android