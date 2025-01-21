Никита Филатов пополнил состав «Салавата Юлаева» на турнир КХЛ 3х3

Нападающий Никита Филатов вошёл в команду «Салавата Юлаева» для участия в турнире КХЛ 3х3. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

34-летний форвард выступал за уфимскую команду с 2012 по 2014 год, а также в 2018-м. Всего на счету Филатова 338 матчей в КХЛ, в которых он набрал 163 (73+90) очка.

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 6-й тур начнётся 23 января.