Назаров: теперь все убедились, что хоккей однозначно является спортом номер один в мире

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что хоккей является спортом номер один в мире.

«Думаю, что теперь, после вчерашних событий, все убедились: хоккей однозначно является спортом номер один в мире. К этой игре приковано внимание миллионов людей по всей планете, прогресс очевиден. В этой связи нам нужно продолжать развивать КХЛ, стараться избегать грязи, судейских скандалов, ходить на трибуны семьями. Конкуренция в лиге возрастает, матчи с каждым годом становятся только интереснее.

Вчерашнее североамериканское шоу закончилось, но суровые будни остались, мы продолжаем жить в непростое время, а наши недруги не дремлют. Главное – продолжать идти своим путём, плечом к плечу, всем вместе преодолевать все трудности. У нас свой путь и своя дорога, которые мы обязательно преодолеем. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.