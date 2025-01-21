«Ак Барс» из-за поломки самолёта не сразу вылетел из Красноярска после дозаправки
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Казанский «Ак Барс» из-за поломки самолёта не сразу вылетел из Красноярска. Об этом сообщили «Чемпионату» в клубе. Команда возвращалась из Владивостока. Отметим, что встреча с «Адмиралом» закончилась победой «Ак Барса» по буллитам со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Шулак (Петьков, Основин) – 02:18 (5x5) 1:1 Галимов (Кошелев) – 47:23 (4x5) 1:2 Галимов – 65:00
«При плановой дозаправке обнаружилась неисправность. В итоге борт удалось оперативно заменить и вылететь в Казань», — заявили в пресс-службе «Ак Барса» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, на данный момент «Ак Барс» расположился на втором месте Восточной конференции. Команда Анвара Гатиятулина набрала 62 очка. В следующей игре казанский клуб встретится с «Сибирью» 24 января.
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