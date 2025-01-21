«Ак Барс» из-за поломки самолёта не сразу вылетел из Красноярска после дозаправки

Казанский «Ак Барс» из-за поломки самолёта не сразу вылетел из Красноярска. Об этом сообщили «Чемпионату» в клубе. Команда возвращалась из Владивостока. Отметим, что встреча с «Адмиралом» закончилась победой «Ак Барса» по буллитам со счётом 2:1.

«При плановой дозаправке обнаружилась неисправность. В итоге борт удалось оперативно заменить и вылететь в Казань», — заявили в пресс-службе «Ак Барса» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, на данный момент «Ак Барс» расположился на втором месте Восточной конференции. Команда Анвара Гатиятулина набрала 62 очка. В следующей игре казанский клуб встретится с «Сибирью» 24 января.