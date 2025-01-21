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Инсайдер НХЛ рассказал о беспокойстве в США из-за низкого интереса к Турниру четырёх наций

Инсайдер НХЛ рассказал о беспокойстве в США из-за низкого интереса к Турниру четырёх наций
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Инсайдер НХЛ, журналист канадского издания TSN Крис Джонстон рассказал о беспокойстве в США из-за низкого интереса к Турниру четырёх наций. Многие билеты на игры до сих пор в продаже. До старта турнира осталось 23 дня.

«В продаже есть ещё много хороших мест, и я бы сказал, что этого достаточно, чтобы вызвать по крайней мере несколько тревожных сигналов для НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ. Беспокойство зависит от того, с кем вы говорите. Некоторые действительно обеспокоены этим. Другие немного меньше, но, безусловно, существует консенсус, что после столь долгого ожидания возвращения международного хоккея с лучшими игроками НХЛ они не могут проводить матчи перед пустыми трибунами.

Я думаю, мы увидим толчок к продаже билетов. Целевой маркетинг запланирован на конец этого месяца», — приводит слова Джонстона сайт TSN.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

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