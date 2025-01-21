«Трамп показал, что у него нет комплекса к русским». Плющев — о словах про Овечкина

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова 47-го президента США Дональда Трампа о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Отметим, что лидер государства упоминал форварда в своей речи дважды за два дня.

«Надо понимать, что Трамп — политик, а они никогда просто так ничего не делают. Овечкина он и раньше отмечал, принимал в Белом доме, уделял ему внимание как лидеру российского хоккея. Тут никакой сенсации нет на самом деле.

Мы видим, что американская сторона пытается изыскать возможность для общения с нашим президентом. Речь то ли о телефонном разговоре, то ли о подготовке встречи на высочайшем уровне. В любом случае Трамп показывает, что комплексов по отношению к русским у него нет.

Другое дело, что имеются свои интересы, он от них никогда не отступит. К тому же не все вопросы решает президент США, есть ещё конгресс, где немало «стервятников». Поэтому не стал бы так сильно радоваться, как делают некоторые. Мы сами должны решать поставленные задачи, а когда они будут решены, тогда и в других сферах, в том числе в спорте, всё будет постепенно налаживаться. Так или иначе, шаг приятный», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».