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«Трамп показал, что у него нет комплекса к русским». Плющев — о словах про Овечкина

«Трамп показал, что у него нет комплекса к русским». Плющев — о словах про Овечкина
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова 47-го президента США Дональда Трампа о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Отметим, что лидер государства упоминал форварда в своей речи дважды за два дня.

«Надо понимать, что Трамп — политик, а они никогда просто так ничего не делают. Овечкина он и раньше отмечал, принимал в Белом доме, уделял ему внимание как лидеру российского хоккея. Тут никакой сенсации нет на самом деле.

Мы видим, что американская сторона пытается изыскать возможность для общения с нашим президентом. Речь то ли о телефонном разговоре, то ли о подготовке встречи на высочайшем уровне. В любом случае Трамп показывает, что комплексов по отношению к русским у него нет.

Другое дело, что имеются свои интересы, он от них никогда не отступит. К тому же не все вопросы решает президент США, есть ещё конгресс, где немало «стервятников». Поэтому не стал бы так сильно радоваться, как делают некоторые. Мы сами должны решать поставленные задачи, а когда они будут решены, тогда и в других сферах, в том числе в спорте, всё будет постепенно налаживаться. Так или иначе, шаг приятный», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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