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«Всё возможно». Чемпион мира — о шансах «Салавата Юлаева» на Кубок Гагарина

«Всё возможно». Чемпион мира — о шансах «Салавата Юлаева» на Кубок Гагарина
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о шансах «Салавата Юлаева» на Кубок Гагарина.

— Можно ли назвать «Салават» реальным претендентом на кубок в этом сезоне?
— Всё возможно. Многое зависит от функциональной части, от физической, от тактической. От того, как подойдут к плей-офф. Конечно, любую команду можно назвать потенциальным обладателем кубка, а там уже решают мелочи и нюансы, которые будут влиять на исход того или иного матча и серии. Посмотрим. Тем и интересен будет плей-офф.

— Есть ощущение, что в этом году будет даже интереснее, чем в прошлом.
— Дай бог, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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