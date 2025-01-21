Уэйн Гретцки и Эвандер Кейн посетили инаугурацию Дональда Трампа

Легендарный канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки посетил инаугурацию 47-го президента Соединённых Штатов Америки (США) Дональда Трампа, которая прошла накануне, 20 января, в Вашингтоне.

Об этом сообщил форвард «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн, который также присутствовал на инаугурации. Нападающий, который сейчас восстанавливается после травмы, опубликовал фото с Гретцки на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Кейна в соцсети

Напомним, Дональд Трамп победил на 60-х по счёту президентских выборах. Он вернулся на пост президента США через четыре года после окончания предыдущего срока.

Ранее Трамп предложил Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Канады.