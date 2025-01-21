Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уэйн Гретцки и Эвандер Кейн посетили инаугурацию Дональда Трампа

Уэйн Гретцки и Эвандер Кейн посетили инаугурацию Дональда Трампа
Комментарии

Легендарный канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки посетил инаугурацию 47-го президента Соединённых Штатов Америки (США) Дональда Трампа, которая прошла накануне, 20 января, в Вашингтоне.

Об этом сообщил форвард «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн, который также присутствовал на инаугурации. Нападающий, который сейчас восстанавливается после травмы, опубликовал фото с Гретцки на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Кейна в соцсети

Напомним, Дональд Трамп победил на 60-х по счёту президентских выборах. Он вернулся на пост президента США через четыре года после окончания предыдущего срока.

Ранее Трамп предложил Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Канады.

Материалы по теме
Дональд Трамп предложил Уэйну Гретцки баллотироваться на пост «губернатора» Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android