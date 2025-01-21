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Чемпион мира высказался о возможности Овечкина забить 894-й гол быстрее Гретцки

Чемпион мира высказался о возможности Овечкина забить 894-й гол быстрее Гретцки
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о возможности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забить 894-й гол быстрее Уэйна Гретцки.

— Сейчас в Северной Америке активно обсуждают такую тему: Овечкин может забить гол под номером 894 быстрее, чем это сделал Гретцки. На ваш взгляд, получится ли у него?
— Давайте просто будем наслаждаться Сашиными голами и ждать, когда он побьёт рекорд Гретцки. А быстрее он это сделает или не быстрее Уэйна — честно, никто даже вспоминать не будет (смеётся), — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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