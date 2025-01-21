Биттен: не понимал, зачем меня подписали в «Спартак», поучительная история

Канадский нападающий Уилл Биттен прокомментировал своё выступление за «Спартак». Напомним, форвард был помещён в список отказов и позже перешёл в «Сочи».

«У меня было несколько предложений летом, я принял решение подписать контракт со «Спартаком». Хорошая команда в Москве, слышал про неё только хорошее. Не жалею о своём выборе ни на секунду.

История со «Спартаком» — поучительная для меня, хороший опыт. Парню из Канады поехать играть в Россию в принципе непросто. Много слышал о лиге от ребят, кто уже играл тут, много с ними говорил, задавал много вопросов. Решение приехать сюда было непростым. Классный опыт, просто не срослось со «Спартаком», как говорится. Такое бывает. Сейчас я в «Сочи» и рад, что есть возможность играть так успешно, как сейчас.

У меня постепенно уменьшалось игровое время, я наблюдал за игрой с трибуны всё чаще и не понимал, зачем меня подписали. Знал, что близится дедлайн, а в это время всегда есть шанс перейти в другую команду. И вот в итоге что произошло. Вся эта ситуация — опыт для меня, вот и всё. Первый год в лиге, и уже столько событий», — приводит слова Биттена Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний канадец дебютировал в КХЛ. Он принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, забросив девять шайб и сделав четыре результативные передачи.