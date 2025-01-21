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Андрей Педан назвал причины неудач СКА в последних матчах

Андрей Педан назвал причины неудач СКА в последних матчах
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Защитник СКА Андрей Педан высказался о неудачной серии армейского клуба в последних встречах.

— Четвёртое поражение подряд у СКА. Что идёт не так? С чем вы связываете эту череду неудач?
— Нет какой-то одной причины. В матче с «Локомотивом» нам не хватило реализации, а с «Северсталью» мы допустили много ошибок и не смогли помочь вратарю. В концовке того матча мы начали показывать активную и агрессивную игру, но нам просто не хватило времени для того, чтобы сравнять счёт.

— В целом какая атмосфера царит в раздевалке, учитывая последние неудачи команды?
— В СКА нет бесхарактерных ребят. Никто здесь не любит проигрывать. Я не знаю ни одного человека в нашей команде, который бы сдался, опустил руки и сказал: «Ой, всё, у меня ничего не получается». Будем искать варианты, как вернуться в прежнее состояние. Нам пора начинать новую победную серию, — цитирует Педана Metaratings.

На данный момент СКА провёл в сезоне 45 матчей и занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.

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