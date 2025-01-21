Плющев — о Демидове: СКА обычно без проблем отпускает игроков в НХЛ, но спешить не надо

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением, когда именно стоит уезжать форварду СКА Ивану Демидову в НХЛ. Напомним, нападающий задрафтован «Монреаль Канадиенс».

«Могу сказать, что парень талантливый, без сомнений. Кроме того, командный человек, со своим видением игры, позитивный. Думаю, перспектива сложится у него хорошо. Тем более ему создали комфортные условия в СКА. Тренерский штаб определил ему место в команде, подключают его к опытным игрокам, которые своими действиями и подсказками помогают ему развиваться.

Что касается поездки в НХЛ, спешить не надо. Тут лучше ехать готовым, чтобы адаптироваться в составе, сразу начать играть. Демидов — разумный парень. Когда созреет для НХЛ, ему подскажут. В СКА обычно не бывает проблем с тем, чтобы отпустить игрока за океан, когда он изъявит такое желание. В этом плане Роман Ротенберг позитивный тренер», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».