«Северсталь» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 21 января, в Череповце пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 января 2025, вторник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» в текущем сезоне провела 46 матчей и на данный момент расположилась на пятом месте в таблице Запада КХЛ. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 57 баллов.

Армейский клуб расположился на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ, после 46 матчей набрав 61 очко.

Это будет второй матч команд в нынешнем сезоне. В первой встрече сильнее были череповчане со счётом 4:2.