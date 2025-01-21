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Фридман: нападающий «Ак Барса» Артём Галимов скоро подпишет контракт с «Анахаймом»

Фридман: нападающий «Ак Барса» Артём Галимов скоро подпишет контракт с «Анахаймом»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в подкасте Sportsnet заявил, что нападающий «Ак Барса» Артём Галимов в скором времени подпишет контракт с «Анахайм Дакс».

«У него действительно хороший сезон. Он явно не остался в стороне от внимания «Анахайма» и в конечном счёте решил, что пришло время попробовать. Его зовут Артём Галимов, и я слышал, что он собирается подписать контракт с «Дакс» довольно скоро», — заявил Фридман.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего казанского клуба 41 (22+19) очко в 46 матчах.

Отметим, что «Анахайм» выбрал Галимова на драфте 2020 года в пятом раунде под общим 129-м номером.

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