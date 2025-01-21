Вячеслав Фетисов оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова 47-го президента США Дональда Трампа о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Отметим, что лидер государства упоминал форварда в своей речи дважды за два дня.

«Приятно, что Трамп следит за успехами наших хоккеистов, особенно Саши Овечкина», — приводят слова Фетисова «Аргументы и факты».

Напомним, Трамп похвалил игру Овечкина в своей речи накануне инаугурации 19 января, также на арене «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Александр Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.