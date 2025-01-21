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Плющев — об уходе Деанджело из СКА: от такого я освободился бы даже ещё раньше

Плющев — об уходе Деанджело из СКА: от такого я освободился бы даже ещё раньше
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал уход из СКА американского защитника Тони Деанджело. Игрок обороны пополнил состав петербургского клуба по ходу сезона и успел сыграть 34 матча, забить шесть голов и отдать 26 голевых передач.

«То, что американский игрок Тони Деанджело не вписался – это совершенно однозначно. Слишком много голов он «привозил». Есть такая тенденция – что чем ярче играет защитник в атаке, тем выше его уровень. Но дело в том, что защитник должен в первую очередь защищать. Когда человек рискует своими основными занятиями для того, чтобы покуражиться среди нападающих – от такого я освободился бы даже ещё раньше.

Ситуация такая, что кто-то его рекомендовал, этого человека и надо спросить. У СКА есть большие проблемы в обороне, никто их не отрицает. Видимо, они хотели найти оборонщика. Но, к сожалению, ошиблись. Нельзя говорить о том, что так происходит только в СКА, посмотрите — в других клубах точно то же самое. Люди приезжают и уезжают. Вот в «Спартаке» канадский игрок месяц отыграл и сразу покинул команду», — цитирует Плющева «Татар-информ».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг официальной причиной ухода игрока обороны назвал семейные обстоятельства.

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