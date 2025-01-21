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Олимпийский чемпион рассказал, как повлияла Суперсерия-1972 на советский хоккей

Олимпийский чемпион рассказал, как повлияла Суперсерия-1972 на советский хоккей
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Олимпийский чемпион 1976 года и экс-защитник «Спартака» и «Химика» Юрий Ляпкин рассказал, как повлияла Суперсерия-1972 на советский хоккей.

– Когда вы играли против канадцев в Суперсерии 1972 года, своими щелчками они вас не заразили?
– Единственное, чем они тогда нас заразили, это «грязной» игрой. Как ни странно, вот это перешло в наш хоккей. А потом мы обменивали очень много наших клюшек на их – те были более жёсткими, и можно было щёлкать, не боясь, что такая клюшка сломается после первого броска, – цитирует Ляпкина ТАСС.

Четыре игры Суперсерии-1972 прошли в Канаде, оставшиеся четыре — в Москве. Канадцам удалось вырвать победу в последние секунды восьмой игры. В итоге сборная Канады одержала четыре победы, советская команда — три. Ещё одна игра завершилась ничьей.

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