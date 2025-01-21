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Нападающий СКА Евгений Кузнецов не примет участия в Матче звёзд КХЛ — 2025

Нападающий СКА Евгений Кузнецов не примет участия в Матче звёзд КХЛ — 2025
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов не примет участия в Матче звёзд КХЛ — 2025, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Звёздный уикенд пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля.

«Повреждение, полученное Кузнецовым в игре с ЦСКА, не позволит ему приехать в Новосибирск в феврале. Евгений по-прежнему находится в списке травмированных, все соответствующие документы были направлены в КХЛ. Желаем Жене здоровья и скорейшего возвращения в строй! Когда он будет на 100% готов, мы обязательно сообщим», — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Напомним, Кузнецов получил травму в матче с ЦСКА (5:6) 26 декабря и с тех пор не принимает участия в играх СКА. У нападающего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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