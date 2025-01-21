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«Нам это только в плюс». А. Коваленко оценил слова Трампа об Овечкине

«Нам это только в плюс». А. Коваленко оценил слова Трампа об Овечкине
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал слова 47-го президента США Дональда Трампа о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Отметим, что лидер государства упоминал форварда в своей речи дважды за два дня.

«Приятно, что наших русских звёзд ценят и любят. Тем более они лично знакомы, президент США принимал его в Белом доме с Кубком Стэнли в свой первый срок. Молодец Трамп, что не забывает Александра и его вклад в развитие НХЛ и всего мирового хоккея. Нам это только в плюс», – цитирует Коваленко «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Александр Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.

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