Генменеджер «Ванкувера» высказался о возможном обмене Джей Ти Миллера

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин высказался о возможном обмене нападающего Джей Ти Миллера. Ранее сообщалось, что Миллер был близок к обмену в «Нью-Йорк Рейнджерс», но сделка сорвалась из-за того, что стороны не смогли договориться о компенсации.

«Не собираюсь вдаваться в подробности и комментировать какие-либо разговоры. С тех пор как я пришёл сюда, я всегда стараюсь выяснить, как сделать нашу команду лучше, и понять, имеет ли та или иная сделка смысл или нет», – цитирует Альвина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне НХЛ 31-летний Миллер провёл 35 матчей, в которых набрал 31 (8+23) очко.