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Главный тренер «Эдмонтона» высказался о подписании контракта с защитником Клингбергом

Главный тренер «Эдмонтона» высказался о подписании контракта с защитником Клингбергом
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о подписании контракта с защитником Йоном Клингбергом до конца сезона. 32-летний игрок обороны провёл лишь 14 матчей в прошлом сезоне из-за травмы бедра. Пока неизвестно, когда Клингберг дебютирует за канадский клуб.

«Он уже долго тренировался самостоятельно. Этот игрок имеет богатый опыт и высокий уровень игры, но в последнее время его беспокоит бедро. Он хотел убедиться, что он готов играть, а не торопить события. Йон, вероятно, мог бы играть уже в тренировочном лагере НХЛ, но он хотел убедиться, что его тело на 100% готово, чтобы хорошо провести сезон. Он хотел произвести хорошее впечатление», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

За 633 встречи своей карьеры Клингберг забил 81 гол и сделал 331 результативную передачу, набрав в общей сложности 412 очков.

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